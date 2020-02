CASTEL SAN GIORGIO. Sono state prosciolte in udienza preliminare, dalle accuse di truffa aggravata e peculato, due dipendenti della San Giorgio Servizi, società in house del comune di Castel San Giorgio, finite in un'indagine che risale al 9 luglio del 2018. Le due, Adriana Anaclerico e Arca Landi, erano difese dall'avvocato Gabriele Capuano. La procura di Nocera contestava ad entrambe di essersi allontanate dall'ufficio, durante il lavoro e con l'auto di servizio, per ottemperare il pagamento di una fattura ad una ditta in Fisciano. In quel caso, l'amministratore pro tempore della società, dalle cui dichiarazioni accusatorie partì poi l'indagine dei vigili urbani, aveva riferito di non essere a conoscenza di alcuna fattura in sospeso. E di non aver autorizzato le due ad usare l'auto della società. La seconda dipendente, inoltre, rispondeva di un'ulteriore accusa di truffa, essendo - secondo l'ipotesi probatoria - giunta a lavoro alle 9,20, ma di aver registrato manualmente la sua presenza in servizio dalle 8,30. Le indagini difensive, tuttavia, hanno dimostrato l'infondatezza di tutte e tre i capi d'imputazione, secondo sentenza del gup presso il tribunale di Nocera Inferiore.



Nel primo caso, la dipendente, addetta all'ufficio acquisti, ha dimostrato con tanto di documentazione come quel giorno si fosse allontanata, insieme alla collega, per l'acquisto di uno spray per zanzare, essendo un'esigenza rappresentata dagli stessi dipendenti della società. «E' evidente - scrive il gup - che la stessa, accompagnata dalla coimputata a cagione della sua indisponibilità fisica si è recata a Fisciano non per scopi personali, ma indubbiamente per ragioni di ufficio». Senza fondamento anche l'accusa di peculato, in quanto in un ordine di servizio fu specificato che «in caso di ritiro merci di cui è stato autorizzato l'acquisto, i dipendenti incaricati devono avvalersi del mezzo aziendale con divieto espresso di utilizzare il proprio veicolo». Lo stesso per la terza accusa, legata ad una presenza registrata 30 minuti dopo l'orario di ufficio. Una delle due imputate ha spiegato di essere giunta alle 8,30 a lavoro, ma di aver trovato chiuso l'ufficio dove era il badge, recandosi a quel punto dal responsabile dal suo responsabile, già avvisato in precedenza, per attestare manualmente la sua presenza. Sulla decisione del gup è intervenuta la segreteria provinciale della Cisal-Fiadel, nella figura di Lucia Pagano. «Abbiamo sempre invitato i nostri associati a credere nella giustizia che, come notorio, è lenta ma implacabile. L'ipotesi accusatoria si è rivelata insussistente perchè le condotte delle lavoratrici erano ampiamente giustificate da ordini di servizio ed esplicite autorizzazioni. Abbiamo avuto giustizia».