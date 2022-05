Acquisti e consumazioni con soldi falsi incastratato da un video: condannato

Ha speso soldi falsi, condannato a 20 mesi di reclusione in appello un uomo di 44 anni. I giudici del tribunale di Salerno hanno confermato la sentenza di primo grado. Secondo le accuse, l'imputato avrebbe utilizzato banconote di 20 e 50 euro, contraffatte, all'interno di diversi esercizi commerciali di Salerno ma anche dell'Agro nocerino sarnese.

Una delle ultime banconote utilizzate in un centro commerciale fu ripresa attraverso un video di sorveglianza, dal quale poi partì l'indagine dopo la denuncia del commerciante. Da una perquisizione in casa si scoprì che l'imputato aveva con se almeno altre dieci banconote di vario taglio false. Diverse erano state anche le denunce nei suoi confronti. Dagli atti del processo, l'uomo aveva comprato sigarette e consumò più volte in alcuni bar pagando con 20 e 50 euro falsi. Inoltre, ulteriori sortite furono compiute dall'uomo in alcuni esercizi commerciali, prima di essere ripreso e identificato dall'autorità giudiziaria.