Acquisti online, poi la merce spariva dopo il pagamento: condannati in 3

PAGANI. Truffe con carte di credito, tre condanne anche in appello, ad 1 anno e 8 mesi, per altrettante persone dell'Agro nocerino, di Angri e Pagani. Gli imputati si erano sempre difesi, nei due gradi di giudizio, sostenendo di aver denunciato lo smarrimento di tre carte ricaribabili, con le quali furono poi commesse una serie di truffe online. Sarebbero stati i titolari di tre bancomat i colpevoli, ma ognuno di questi ne aveva denunciato lo smarrimento.

Con quelle carte furono commessi una serie di raggiri, legati all'acquisto di merce, solo pagata ma poi mai giunta a destinazione. Il totale dei raggiri sarebbe stimato intorno ai ventimila euro. Secondo gli inquirenti che avevano raccolto una decina di denunce, i tre avrebbero ceduto dietro compenso il loro titolo bancario permettendo ad altri di mettere a segno le truffe. Gli imputati avevano sempre negato tale circostanza. Le truffe risalgono al 2017. Prima venivano messi in vendita in rete prodotti di marche note. L'acquirente fiutava poi l'affare (sconto del 50% rispetto a un normale negozio) e faceva confluire il denaro sul conto di una delle tre prepagate dopo che venditore e acquirente si erano accordati al telefono o via mail.

La merce, tuttavia, non arrivava mai. Tutti e tre, secondo l'accusa, usavano lo stesso metodo fino a quando, nella primavera 2018, non arrivò la prima denuncia seguita da altre. Gli inquirenti riuscirono a risalire ai titolari reali delle carte ricaricabili bancarie attraverso il denaro bonificato. Furono denunciati e a loro carico fu avviato il processo terminato con le condanne in primo e secondo grado.