Ad Agropoli il mare è senza barriere: via ai corsi di sub per disabili

Il mare di Agropoli è per tutti! Prenderà il via il 1 giugno, infatti, il progetto “Subacquea per tutti”, dedicato alle persone diversamente abili. L'iniziativa promossa dal Comune è del Diving Yoghi. Alle persone con disabilità verrà data la possibilità di avvicinarsi alla subacque grazie a sub esperti e ad una imbarcazione appositamente allestita per permettere anche a chi ha ridotta mobilità di salire a bordo.

Un’esperienza nuova per i ragazzi diversamente abili che saranno così avvicinati ad uno sport per loro inusuale ma dall’alto valore formativo fisico e socio-culturale.

«Un corso – afferma l’assessore Maria Giovanna D’Arienzo – che tende a fornire nuovi stimoli ai diversamente abili. La subacquea, e quindi il mare, è un mezzo per accrescere l’autostima e non solo. In acqua vengono annullati confini e barriere, che purtroppo persistono nella vita di tutti i giorni».