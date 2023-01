Ludovica, 8 anni, portata via dal cancro: ad Albanella è lutto cittadino

Aveva solo 8 anni, Ludovica, ed era di Albanella. Un tumore con cui combatteva da due anni l'ha portata via alla sua famiglia e alla sua comunità.

Una morte che ha commosso e scosso ogni cittadino. Ed è per questo che domani, giorno del funerale, il sindaco Renato Josca ha proclamato il lutto cittadino "interpretando il sentimento di vicinanza" che la comunità sente per questo grave lutto.

Le esequie si terranno a Marinella, presso la chiesa di San Gennaro alle 9,30. E i social sono diventati il luogo della manifestazione di affetto che la cittadina sta mostrando ai genitori, alla sorellina, ai nonni. Tantissimi i messaggi di costernazione e vicinanza per questa bambina ricordata da tutti come gioiosa, allegra, che per due anni ha combattuto e resistito al male che l'ha portata via.