Martedì 3 Settembre 2019, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 06:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adam è libero. E domani una delegazione di volontari raggiungerà Bari per riportarlo a Salerno. Il giudice del Cpr di Bari dove era detenuto, ha accolto la tesi del suo avvocato difensore, Serena Zicari, stabilendo che le sue condizioni psicologiche sono incompatibili con un regime di detenzione. Quello che differenzia la storia di Adam da quella di tanti altri cittadini non comunitari sprovvisti di un regolare permesso di soggiorno, oppure già destinatari di un provvedimento di espulsione, è che intorno a questo trentenne nigeriano, finito perfino nel mirino di Salvini, si è creata una rete di solidarietà talmente forte e trasversale da offrire le giuste garanzie per la sua accoglienza e il suo reinserimento. «Se Aruna Festus (questo il suo vero nome di battesimo) tornerà in libertà, il merito non è solo il mio – spiega il legale – Da sola non avrei potuto tirarlo fuori dal Centro di permanenza per rimpatri».Fondamentale è stato l’ausilio di una squadra di associazioni, tra cui Venite Libenter e Marea, insieme all’Ufficio Migrantes, che da almeno un paio d’anni hanno preso in carico il giovane straniero e i suoi delicati problemi di salute. «Abbiamo recuperato cartelle cliniche e testimonianze – racconta Rossano Daniele Braca di Venite Libenter – ma soprattutto, grazie agli interventi dell’avvocato Rossella Riccio e del docente universitario Gennaro Avallone, siamo riusciti a scuotere le coscienze e a far comprendere che Adam, come l’abbiamo affettuosamente soprannominato, sta male ed ha bisogno di cure. Ha il corpo lacerato da cicatrici, non parla, rifiuta il cibo ed è preda di tantissime paure, probabilmente figlie delle sue reclusioni in Libia ed Eritrea. Non poteva essere abbandonato al suo destino».