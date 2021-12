Addio a Carmine Novella il capitano buono il dolore dei vigili urbani

Il capitano buono non c’è più. Il comando della polizia municipale di Salerno piange la scomparsa di Carmine Novella, storico ufficiale di via Dei Carrari, deceduto a causa di un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e la forza con le quali ha combattuto questa battaglia, purtroppo non ce l’ha fatta. Carmine si è arreso ad una malattia molto grave contro cui lottava da tempo. «Quanto mi manca il mio lavoro che ho tanto amato e svolto con grande passione e dedizione», scriveva su Facebook a fine ottobre il capitano Novella, costretto a stare lontano dal suo ufficio e dalla strada da più di un anno. L’ex responsabile del nucleo operativo e decoro urbano si è distinto negli anni per i suoi tanti interventi a tutela del decoro e della sicurezza: dalla lotta agli incivili dei rifiuti, alla offensiva contro parcheggiatori e accattoni molesti. Un vigile di strada, impegnato anche nel sociale. Con la sua famiglie nel cuore. Fu l’ex comandante Eduardo Bruscaglin a conferirgli l’incarico di responsabile del nucleo operativo. Negli ultimi anni è stato lui in prima linea con l’ex sindaco Vincenzo De Luca, prima, e Vincenzo Napoli, poi, nella battaglia per la tutela del decoro urbano e della sicurezza. Un capitano buono. I funerali di Carmine Novella si terranno oggi alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Salerno. Soltanto sei giorni fa aveva augurato tanto amore al figlio Fabio e alla nuora. «Oggi sono uscito dall’ospedale, cara Mariangela, e voglio augurarti un buon compleanno, con il grande amore che vi unisce – te e e mio figlio – e che lo sia per tutta la vita. Vi amo». Il sindaco Vincenzo Napoli ha espresso il suo cordoglio con un post sulla sua pagina Facebook. «Ci ha lasciati – ha scritto – dopo aver lottato contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo. Anche in questi lunghi periodi di malattia, non si è mai piegato alla rassegnazione, mostrando la sua anima da combattente che amava la vita». Dolore anche nel mondo del tifo granata. Carmine era fratello di Gianni Novella, storica voce del tifo granata, impegnato anche nelle ultime tornate elettorali. Dolore e sconcerto nel comando di polizia municipale, che ieri mattina ha appreso la notizia della scomparsa del suo capitano. «Perdiamo una colonna portante del nostro corpo – dice commosso Rosario Battipaglia, comandante della polizia muncipale – sono cresciuto professionalmente insieme a Carmine. Non si risparmiava mai. Amava la sua Salerno e amava la vita. Siamo addolorati e lo ricordiamo con immenso affetto».