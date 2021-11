Addio a Gigi «Adameva» l’eleganza nella moda e nell’esuberanza di vita

Pungente quanto basta per essere sincero, esuberante quanto occorre per non essere mai fuori contesto. Un serio problema di salute strappa a Salerno Luigi Pederbelli, commerciante del settore moda molto conosciuto in città. Aveva esordito nel campo oltre vent’anni fa: in una piccola bottega al confine tra Pastena e Torrione decise di esporre in vetrina lingerie… capi sexy, ma estremamente raffinati. Prima ancora aveva lavorato sotto l’ala protettrice di Adolfo Gravagnuolo ma poi aveva scelto di percorrere la strada da solo, con un marchio tutto suo, che nel tempo è diventato anche il suo soprannome. Adameva. Un mix dei due personaggi biblici stretti in una scritta bianca su uno sfondo nero che egualmente riusciva a raccontare le meraviglie del Giardino di Eden. Gigi ci riusciva perfettamente, ogni volta, trasferendo quel paradiso nelle stoffe che sceglieva, nei campionari sempre diversi e in quei foulard tanto colorati dai quali non si separava mai. Di recente non si separava mai neanche dal suo cagnolino, Gabrielle, che amava come fosse un figlio. Non aveva fratelli né sorelle, solo tantissimi amici. Amante della bellezza, dell’eleganza, sempre impeccabile nelle sue mise, il suo coming out risale agli anni della giovinezza.

IL PERSONAGGIO

Cinquantatrè anni, nato e cresciuto nel quartiere di Torrione, quarant’anni fa non è stato facile urlare alla città la sua omosessualità, ma lui lo fece in silenzio, con la semplicità dei signori, delle persone che hanno una classe innata. Lui era semplicemente Gigi Adameva, esuberante, intelligente, all’avanguardia da sempre. Ha fatto la differenza con il suo stile, ma soprattutto con il suo modo di pensare, a volte lontano anni luce dai suoi compaesani. «Averlo conosciuto è stato un privilegio, era un uomo generoso», dice l’avvocato Antonio Cammarota. A legarli un’amicizia lunga quindici anni e l’esperienza della candidatura di Pederbelli a sostegno dell’avvocato nelle ultime amministrative come cinque anni fa. Era stato ricoverato lo scorso 12 settembre all’ospedale di Salerno, poi il trasferimento al Cardarelli di Napoli. Ma non c’è stato nulla da fare. Saracinesca abbassata in via Massa, la sede più recente del suo negozio che, dopo l’esordio in periferia, aveva vissuto una fase di grande successo anche in via Masuccio Salernitano. Nudi i suoi manichini sui quali aveva deciso illo tempore di infilare sempre capi particolari, a volte eccentrici, a volte particolarmente sexy, ma mai di cattivo gusto o volgari. Ne sa qualcosa Margherita Mazzei, la fashion designer di fama internazionale, sua amica e compagna di lavoro. Da anni il suo “distretto” della moda era esposto nei negozi Adameva. «Una notizia che mi ha lacerato dentro, mille ricordi sono affiorati nella mia mente, trent’anni di vita condivisa: il lavoro, l’amore, i figli e soprattutto le tante ma tante risate. Ti porterò per sempre nel mio cuore e sono sicura che starai con Giannino ora, a recuperare il tempo perduto». Addolorata anche la famiglia, i parenti, i cugini Piero ed Anna Pacifico. «Il 3 novembre scorso, il trasferimento a Napoli ci aveva fatto ben sperare. Forza e coraggio gli abbiamo detto sempre, senza mai smettere di stargli accanto. Mai mollare, ma non è bastato», dice l’imprenditore. Una settimana fa piovevano i messaggi di incoraggiamento. Oggi quella stessa bacheca è un libro pieno di pagine di dolore e tristezza. La città rimane vuota dei suoi colori sgargianti, di quelle sete annodate al collo, dei suoi sorrisi sinceri raccontati da un paio d’occhi veri. I funerali questa mattina alle 10.30 nella Chiesa di Santa Maria ad Martires.