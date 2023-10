Non è stato solo un bar. Al suo interno sono stati organizzati incontri e presentazioni di libri, è stato uno spazio dove si andava anche solo per leggere e studiare. Dopo nove anni chiude i battenti il Dandy Caffè Letterario, nato un po' per scommessa ma sicuramente grazie ad una felice intuizione di due amiche per la pelle, Michela Caruso e Antonella Luciano. «Siamo state delle pioniere aiutate sicuramente dal fatto che ci conosciamo da 35 anni - racconta Michela Caruso - Il Dandy è stato uno dei primi caffè letterari, è stato una meravigliosa avventura soprattutto umana, un locale in cui è stato possibile divertirsi ma anche passare del tempo per stare in tranquillità con un libro in mano».

Un'avventura che è arrivata al capolinea. A giugno il caffè ha chiuso per una ristrutturazione. Sembrava una sospensione temporanea dell'attività, ma non è andata così. Il locale di via Lungomare Marconi non riaprirà più. Le titolari hanno già provveduto a ricollocare i libri che erano uno dei punti di forza dello spazio e che venivano quotidianamente consultati dai clienti. Hanno deciso di donarli ai cittadini, a tutti coloro che hanno risposto all'iniziativa «Adotta un libro» pensata affinché i volumi non andassero dispersi. «Sono andati letteralmente a ruba e di questo siamo felici - prosegue Michela Caruso - Abbiamo pensato che ricollocarli nelle case delle persone era il modo giusto perché queste mantenessero sempre vivi i loro ricordi legati al caffè. Una parte dei volumi era stata acquistata da noi, un'altra era stata donata dai cittadini oppure era stata lasciata al Dandy in seguito a presentazioni o iniziative culturali». È il secondo spazio d'incontro per attività culturali che chiude nel giro di poco tempo: prima del Dandy stessa sorte era toccata al Diaz 19, il caffè letterario di via Diaz che ha cessato la sua attività nel 2021.

«Dal Covid in poi le cose sono cambiate, poi è arrivato l'aumento dei prezzi - spiegano le titolari - Proponevamo ai nostri clienti anche pasticceria di qualità, ma per i costi delle materie prime arrivati alle stelle, non ce l'abbiamo più fatta. Abbiamo avuto sempre una certa etica del lavoro: mantenere prezzi commerciali senza caricare eccessivamente i nostri clienti che sono soprattutto giovani. È il nostro modo di ragionare, privilegiare l'aspetto umano rispetto al guadagno più facile».

Un atteggiamento che ha pagato per quanto riguarda le relazioni umane che le titolari hanno saputo instaurare con i clienti. I loro cellulari e la bacheca di Facebook sono stati inondati da messaggi di tante persone che si sono dette dispiaciute della chiusura del caffè. Molti hanno voluto raccontare il proprio legame con il Dandy Caffè. «C'è chi ha scritto da noi la sua tesi di laurea o ha avuto il primo incontro amoroso - raccontano le titolari - Abbiamo festeggiato tanti eventi dai matrimoni, ai battesimi, alle comunioni fino alle lauree. Resteranno tanti bellissimi ricordi».