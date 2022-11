Era la nonna più amata del web, con la sua saggezza popolare, con il suo essere ancorata alle tradizioni (soprattutto culinarie, il suo ragù era un cult) con il suo amore sconfinato per figli e nipoti. Un amore che non era solo per fiction, ma reale, per i tanti nipoti acquisiti. Addio a Rosetta Rinaldi, 89 anni, che un mese fa era riuscita ancora a girare un esilarante video sul risparmio energetico. Seduta in poltrona, perché dopo la frattura del femore si muoveva da mesi con grande fatica, con il morale messo ko dalla clausura del Covid, era riuscita ancora a trovare la verve giusta per strappare risate ai quasi 5 milioni di followers sui social di Casa Surace, fenomeno web con i suoi tormentoni Nord-Sud dei figli fuorisede e i pacchi da ggiù pieni di leccornie. Con Pasqui e Ricky (Bruno Galasso e Riccardo Botteghelle), mamma Antonietta (Antonella Morea), la nipotina Rosa (Fernanda Pinto) e una truppa di amici e parenti.

APPROFONDIMENTI Morta Nonna Rosetta di Casa Surace: addio alla nonnina più famosa del web, aveva 89 anni Casa Surace crea Pizzadagiù: la nuova ricetta «irrinunciabile» per le pizzerie di tutto il mondo Provini social per Casa Surace:

«Vogliamo allargare la grande famiglia»



L'ingresso di Rosetta nell'universo di Casa Surace era stato casuale. Avevano provato un paio di potenziali nonne, ma senza quella scintilla che occorreva. Poi Beppe Polito, scenografo dei video e suo vero nipote, aveva azzardato: «Ma vogliamo provare nonna Rosetta?». Era il 2016 e da quel momento la vita di Rosetta Rinaldi, all'epoca 83enne, napoletana di San Giorgio a Cremano, vedova da 30 anni e trasferita da tempo a Sala Consilina, (base operativa di Casa Surace) era stata totalmente rivoluzionata. Lei stessa lo ricordava spesso: «Serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale». E a Casa Surace si versano lacrime perché in questi anni il gruppo di lavoro è diventata una famiglia. Questo il messaggio in un post sui social, corredato da una foto della nonna con uno zoccolo in mano: «Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: Stattaccort. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta».

Antonella Morea, navigata attrice napoletana che interpreta la figlia di nonna Rosetta, è triste, ma ricordandola non riesce ad evitare di sorridere: «Era la nonna di Beppe ma era diventata una vera nonna per tutti. Era spassosa in modo naturale, aveva una tomità, per usare un termine napoletano, davvero unica. Si era ritrovata improvvisamente dai quattro passi fatti per la spesa nel paese, a viaggi, partecipazioni a programmi tv di cui lei era telespettatrice accanita. Non ci poteva credere. E aveva avuto anche il Premio Lydia Cottone riservato alle eccellenze campane al femminile in tutti i settori». Il regista Simone Petrella (anche autore con Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo), è travolto dall'affetto dei fans di nonna Rosetta e dagli innumerevoli messaggi ricevuti. «Abbiamo vissuto esperienze con lei esilaranti durante i viaggi - ricorda -. Una volta andammo a Vico Equense tutti assieme per un evento. Ormai era diventata famosa e quindi molti la riconoscevano per strada e le chiedevano ciao nonna Rosetta, come stai?. Lei faceva finta di riconoscerli. E poi diceva a noi: «Ma come fanno a ricordarsi di me? Io l'ultima volta sono venuta a Vico 20 anni fa!». Ora mi commuovo pensando al fatto che, sì, era contenta di far parte di quest'avventura, ma in fondo l'aveva fatto per noi. Sostituirla? No, non lo faremo». Il suo video sul Covid ha fatto il giro del mondo, tradotto in 20 lingue e diffuso in 40 stati tra tg e social con 500 milioni di visualizzazioni. L'ultimo pensiero è di Daniele Pugliese, uno dei fondatori: «Eri la mia terza nonna, la mia migliore amica! Buon viaggio Nonna Rosetta che la maronna t'accumpagni!».