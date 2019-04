Domenica 21 Aprile 2019, 06:50

Nella Cattedrale di Campagna, luogo della religiosità, questa mattina si celebrerà il rito funebre per Letizia. Nel giorno della resurrezione di Cristo, mamma Antonietta, papà Marco, il fratellino Elio, i nonni e la comunità diranno addio alla piccola che avrebbe compiuto tre anni a luglio, che la sera di venerdì Santo è spirata. In questa città non è festa per nessuno, l’aria cupa che si respira da due giorni è palpabile, il silenzio e la tristezza sono ovunque. Una famiglia distrutta da un dolore immenso, una comunità piegata dallo choc. «Un padre non dovrebbe mai seppellire il proprio figlio, la vita è stata ingiusta con me, spero di rivederti presto mio cuore Letizia», scrive Marco, che affida ai social il suo dolore infinito.