Lunedì 17 Giugno 2019, 14:55

Piazzole di sosta utilizzate dalle coppiette come luogo per appartarsi. Ora non potranno più farlo. Il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, con un'apposita ordinanza ha fatto installare dei dissuasori che impediranno a qualsiasi automobilista di sostare o di parcheggiare presso le due piccole aree di sosta che si trovano lungo la Provinciale. Meglio conosciute come "gli stalli dell'amore", dove non ci sono solo le coppiette che puntualmente, ogni sera, danno sfogo alle loro effusioni. Ma c'è anche chi le sfrutta come deposito di rifiuti incondizionato, in barba a qualsiasi divieto e senso civico. Per mesi, infatti, le due zone presentavano di tutto: da carte sporche a preservativi, bottiglie e rifiuti di altro genere, lasciati all'incuria e in contrasto con il fantastico paesaggio che si può ammirare da quel luogo: dal mare fino al Vesuvio. Le due piazzole sono ora intedette per ragioni di igiene e deposito incontrollato di rifiuti. La decisione del sindaco prevede anche un sollecito al ristoratore concessionario delle due zone, obbligato alla ripulitura. In vista dell’estate, con la forte ripresa del traffico lungo la zona, è apparso necessario un provvedimento di questo tipo. Quel tratto di strada, tra l'altro, ha visto trasferire la sua gestione dalla Provincia di Salerno al Comune, con affidamento delle stesse aree al gestore di un ristorante della zona. Una situazione diventata insostenibile, perchè era oramai raro trovare le due piazzole vuote e senza rifiuti, o peggio occupate per ore dagli automobilisti che, in cerca di posti appartati e lontano da occhi indiscreti, vivevano la loro intimità lungo una strada pubblica come fosse casa propria.