CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Maggio 2019, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I conti non tornano nel settore cultura. Qualcosa si è interrotto. La fuga della Fondazione Gaeta- Centro Studi Levi, del museo Carlo Levi, che presto sorgerà nello storico Palazzo Forcella, potrebbe essere la punta di un iceberg. Il malumore cova e cresce in varie associazioni. L'entusiasmo coinvolgente dei primi mesi, subito dopo l'elezione del sindaco Cariello, si è perso ed è un peccato. Cosa sia cambiato non è facile da comprendere, ma la storia di Rosaria Gaeta e della Fondazione che presiede ha aperto molte riflessioni. «La vicenda della fondazione ci fa rabbia, è un'altra occasione persa, che avrebbe potuto rendere prestigio ed onore ad Eboli commenta Antonio Conte, capogruppo Mdp - Il sindaco abituato a manifestazioni usa e getta non ha lasciato traccia di buona cultura: ha gestito i fondi destinati al settore a suo piacimento, con uno staff inventato intorno a lui, azzerando, per questo settore come per gli altri, ogni confronto con assessori e consiglieri di maggioranza».