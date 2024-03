Salerno piange don Raffaele Fato, storico calzolaio del centro cittadino, noto come “Papele”. Ieri si sono svolti i funerali nella chiesa di San Paolo in via Petrosino. Con il suo caratteristico sigaro, don Raffaele svolgeva il proprio lavoro di artigiano con grande perizia e passione tanto da essere definito “mani d’oro” dai suoi clienti, che lo consideravano un vero maestro nel suo campo. Se n’è andato lunedì pomeriggio a 92 anni dopo aver vissuto una vita di lavoro e sacrifici per la sua famiglia.

Nato a Cava de’ Tirreni, era poi emigrato in Sud America con la moglie Rosa, scomparsa qualche anno fa. Tre dei loro cinque figli, Salvatore, Giuseppe e Vincenzo, erano nati proprio all’estero, mentre gli ultimi due, Pietro e Caterina, avevano allargato la famiglia Fato dopo il ritorno in Italia. I figli di don Raffaele sono stati per anni i proprietari di uno dei bar più noti in città, lo Sporting, ritrovo quasi naturale degli sportivi in particolare prima e dopo le partite della Salernitana ai tempi in cui lo stadio Vestuti era il cuore pulsante e l’epicentro delle vicende calcistiche granata. Ieri l’ultimo commosso saluto al calzolaio dalle mani d’oro.