Addio all'avvocato Antonio Sarno «Vero principe del Foro di Nocera»

E' deceduto la scorsa notte l'avvocato Antonio Sarno. Era tra i più noti penalisti non solo del Foro di Nocera Inferiore ma dell'intera Campania. E' stato tra i protagonisti dei più importanti processi che lo hanno portato in giro per l'Italia.

Preparato e rassicurante con i suoi assistiti, ironico nei suoi interventi anche sulla sua pagina social quando affrontava argomenti legati alla giurisprudenza. Diversi i suoi interventi sulla recente riforma Cartabia che non ha apprezzato come è evidente in una sua battuta: "Già stavamo in agonia, con la riforma Cartabia è morta la procedura penale".