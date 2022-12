Una data e una diagnosi, questo era scritto sulla sua culla: 21 giorni di vita e un futuro tremendamente incerto. Almeno non fino a quando davanti alla sua culla sono apparsi Filomena e Franco che hanno deciso di adottarla. E per lei hanno scelto un nome significativo: Mariastella. Questa è la storia di una neonata con la sindrome di Down abbandonata dai suoi genitori naturali in un ospedale in Basilicata ed è la storia di una coppia di sposi di Montesano sulla Marcellana che non riusciva ad avere figli e ha deciso - dopo un viaggio di fede - di adottare un bambino.

Dopo 19 anni di matrimonio e vari tentativi per Filomena e Franco, lei casalinga, lui camionista, non arrivano figli. Più volte Filomena, fervente credente, ha chiesto al marito di accompagnarla a Medjugorje e finalmente nel 2016 Franco decide di accompagnarla. «Non riuscimmo a raggiungere la croce blu, ma durante il cammino mi sono sentita chiamare, ho visto delle luci nel cielo e ho avuto una visione di un bambino biondo in braccio alla Madonna». Questo il racconto di Filomena, lo racconta più volte e diverse coincidenze durante il viaggio di ritorno fanno emergere nella donna di Montesano il desiderio di adottare un bambino. «Con mio marito avevamo sempre scartato questa ipotesi e invece dopo quel viaggio decidemmo di provare questa strada». I due vanno dal giudice a Potenza per un colloquio preliminare. Dieci mesi di silenzio e nel 2017 arrivata una telefonata. «C'è una bambina che ha bisogno di una mamma e di un papà. Ha 21 giorni e ha la sindrome di Down».

Filomena e Franco sono davanti alla culla nell'ospedale lucano. Una data, quella della nascita della bambina: 9 settembre 2017, e nessun nome. Marito e moglie si guardano, sono già innamorati di quella che diventerà la loro figlia, una stella a illuminare i loro giorni. «Non potevamo che chiamarla Mariastella e non abbiamo mai avuto il minimo dubbio». Sei anni dopo Mariastella riempie giorni e notte di Filomena e Franco, ma è stata anche “adottata” da tutta Montesano sulla Marcellana e dal Vallo di Diano. Una bambina speciale, che dispensa amore e fa innamorare chiunque la incontri. Così un'associazione ha voluto regalarle una cucina-giocattolo che lei desiderava tanto, un regalo per farle sentire l'affetto di un intero territorio che la coccola come una propria figlia.