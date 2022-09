Adriano Chiola, muore il giovane della grande gara di solidarietà

Non è riuscito neppure ad iniziarla quella cura sperimentale che avrebbe dovuto dargli almeno la speranza. Adriano Chiola, il giovane di 24 anni con un tumore cerebrale maligno si è spento ieri sera a Palomonte. La sua storia aveva commosso tutti per quel grido disperato di aiuto sulla possibilità di affrontare il costo molto alto per quella cura sperimentale.

Ed è così che ne era nata una gara di solidarietà, una gara che in pochi giorni aveva fatto raggiungere gli oltre 40 mila euro necessari. Era già fissata la data della partenza, tra pochi giorni.

Ma il cuore di Adriano si è fermato prima, all'improvviso. Si è fermato proprio il giorno in cui quella cifra era stata raggiunta. Resta il grande gesto di solidarietà del territorio e di tantissime persone che hanno voluto aiutarlo. Domani alle ore 10 si terranno i funerali, a Palomonte