«Stiamo combattendo da mesi per sbloccare questa situazione dell'aeroporto» ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in merito al futuro dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, all'indomani delle dichiarazioni del ministro Toninelli. A margine di un convegno che si è tenuto a Palazzo di Città, il governatore ha spiegato: «I ministeri competenti hanno preso più di un anno e mezzo, due anni per esaminare tutto. Lo scorso anno, abbiamo dato un'accelerazione perché abbiamo formato una società unica regionale, Capodichino-Salerno Pontecagnano; adesso, dobbiamo tenere il fiato sul collo perché si è perduto fin troppo tempo perché le valutazioni sono durate un anno e mezzo, abbiamo già pareri favorevoli da parte dei ministeri competenti. Si tratta di mettere il timbro». «Aspetteremo il mese di marzo. Ho già comunicato che, se per marzo non decidono, noi promuoveremo, come Regione, una grande manifestazione dei sindaci del Cilento, della Piana del Sele, della provincia di Salerno, a Roma - ha concluso - per sbloccare definitivamente questa situazione. L'aeroporto è un'infrastruttura vitale per lo sviluppo economico della regione e, ovviamente, della provincia di Salerno».

Sabato 2 Marzo 2019, 00:56 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2019 07:09

