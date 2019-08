Sabato 3 Agosto 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 07:21

Due mesi per completare la fase di progettazione esecutiva, e poi un anno e mezzo per i lavori. Iniziano a delinearsi i tempi per la realizzazione del progetto di ampliamento e ammodernamento dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Ieri, infatti, sull’albo pretorio della società di gestione è stata pubblicata la determina con cui, di fatto, si anticipa l’imminente pubblicazione, in gazzetta, del bando per i lavori della pista. Poco più di 25 milioni di euro il valore complessivo, di cui 24,9 per gli interventi e 330mila per la fase conclusiva del progetto. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 14 ottobre. Spetterà, poi, ai vertici aeroportuali procedere con la fase di verifica. In assenza di ricorsi o rallentamenti, questa fase potrebbe durare circa sei mesi. Per l’autunno 2020, dunque, dovrà essere consegnato il progetto, e poi per la primavera 2022 la cosiddetta fase uno dei lavori sarà completata.GLI INTERVENTIMa in cosa consistono i lavori della prima fase? Più di 13,5 milioni di euro sono destinati alla pavimentazione della pista, mentre i restanti 12 milioni serviranno per la segnaletica luminosa, la sistemazione idraulica dei torrenti, gli edifici civili ed industriali. Come scritto nel masterplan aeroportuale recentemente presentato al Comune di Salerno sono due, infatti, le fasi di ristrutturazione dell’aeroporto di Salerno previste nel masterplan realizzato da Aeroporto di Salerno spa e dell’Enac che ha terminato tutte le fasi di validazione necessarie prima di poter diventare, in buona sostanza, la traccia di riferimento su cui si costruirà il futuro dell’infrastruttura.LA PARTENZASi partirà dopo la fine di quest’anno, perché entro la fine del 2019 dovrà essere completato, necessariamente, sia il percorso di fusione tra la società che gestisce il Costa d’Amalfi e la Gesac, che l’iter burocratico che renderà cantierabile il bando per i lavori della pista.