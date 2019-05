CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una firma per l'assenso. Consenso implicito e inappellabile. Chiamati a Roma dal ministero delle Infrastrutture, Enac e società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, ieri hanno firmato un atto che annuncia la concessione per il decollo del secondo scalo campano. È stato lo stesso ministero delle Infrastrutture a convocare le parti: il segno che il nuovo piano industriale è stato accolto e approvato. Nelle prossime ore, a Roma arriverà la lettera con cui l'Enac confermerà ancora una volta la validità e la sostenibilità del piano di sviluppo aeroportuale. Così, adesso manca davvero l'ultima firma: Infrastrutture, ed Economia e Finanze. Se tutto filasse rapidamente, il decreto potrebbe essere emesso perfino nei prossimi giorni. E quindici anni dopo la prima «pietra», il secondo scalo della Campani potrebbe finalmente decollare. «Ma non è ancora il caso di stare tranquilli - dice Luca Cascone, presidente della commissione Trasporti della Regione - Se quella firma non sarà apposta al massimo in un paio di mesi, sarebbe comunque una sconfitta. La società aeroportuale di Pontecagnano è in perdita da tempo, non potrebbe sopravvivere ulteriormente. La Regione ha ricapitalizzato anche per il 2019 ma non è possibile continuare a spendere soldi per un progetto che non decolla. Quell'ok serve subito, perché in ogni caso i tempi e le procedure per la realizzazione del piano restano lunghi, complessi e dal risultato affatto scontato».