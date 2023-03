Agevolazioni sulla prima casa, stop dall'Agenzia delle Entrate per le successioni arrivate in ritardo: scoppia il caso a Salerno

«L’Agenzia delle Entrate di Salerno non riconosce il regime agevolato della prima casa se la dichiarazione di successione arriva in ritardo». È la denuncia di Udicon Campania su quella che viene definita «un’anomalia applicata solo dall’Agenzia delle Entrate di Salerno che non ha riscontro normativo».

I legittimi eredi, si sono visti recapitare un avviso di liquidazione nel quale si legge «riscontrata la tardiva presentazione della dichiarazione, oltre il termine previsto, l’ufficio ha disconosciuto l’applicazione del regime agevolato prima casa». Per Udicon la motivazione «è illegittima e infondata». La dichiarazione di successione, infatti, può essere presentata anche dopo la scadenza del termine di 12 mesi, con la conseguenza solo di una specifica sanzione in caso di inadempimento. Ciò significa che il termine di 12 mesi non prevede una decadenza o disconoscimento del regime agevolato.

«In sostanza - fanno sapere da Udicon - non esiste norma che prevede questo nocumento per il contribuente. Riteniamo non condivisibile e totalmente arbitraria l’interpretazione fatta dall’Agenzia delle Entrate di Salerno e chiediamo d’applicare la normativa vigente e annullare tutti gli avvisi di liquidazione che contengono il disconoscimento del regime agevolato della prima casa in base a tale procedura».