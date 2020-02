© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video per testimoniare la cremazione e celebrare il distacco terreno. Una catenina con un ciondolo per custodirne le ceneri. Oppure una lapide personalizzata con foto e dedica, per ricordarsi per sempre, tra fiori, girandole, ombrellini colorati e una colonna sonora affidata alla filodiffusione, di chi è stato per anni fedele compagno di avventure.è la prima agenzia funebre cittadina dedicata agli amici a quattro zampe . Al timone c'è, che in meno di tre mesi ha portato la pagina facebook dell'attività a superare i seimila follower, incassando dichiarazioni di gratitudine da parte di tutti quelli che, in questo periodo, hanno usufruito del servizio.Jessica, per esempio, ogni mattina invia all'agenzia il suo particolare buongiorno, accompagnato dalla foto della tomba della sua amata cagnolina Tobia, scomparsa un mese fa. Livio e Rosaria, invece, hanno salutato Martino, un gatto di sedici anni, ricordando il suo arrivo in casa, quando era piccolo «come un soldino di cacio». E gli inviti di «buon ponte, pelosetti», che sta per buon trapasso, non si contano. «Oltre che come agenzia funebre per gli amici a quattro zampe - spiega De Rosa - fungiamo da trait d'union con il campo di sepoltura di Qualiano, in provincia di Napoli e quello di Baiano, in provincia di Avellino . Inoltre abbiamo l'unico impianto di cremazione del Sud Italia dotato di un sistema video e dedicato esclusivamente agli animali».Chi opta per la cremazione, può assistere in diretta attraverso un monitor dalla «sala del commiato», oppure comodamente da casa propria collegandosi via web. Per chi desidera averne un ricordo, l'agenzia provvede a fornire un video. Una volta terminato l'iter,. Qui la scelta si fa ardua, perché accanto alle urne standard, decorate con zampette colorate, ci sono quelle personalizzate e perfino dei ciondoli a forma di cuore capaci di custodire all'interno quel che fu del proprio amico. Molti preferiscono la sepoltura, anche perché i due cimiteri pensati da Lisa e Anna, due giovani amiche napoletane che hanno dato vita al brand, sono strutturati come luoghi di sepoltura all'inglese, con prati di margherite e musica in filodiffusione.