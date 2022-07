Aggredì l'amico con una sega dopo un litigio: a processo

Affrontò l'amico per un litigio. Con una sega. Lo ferì al braccio, costringendolo ad andare in ospedale. E aggredì anche la madre del ragazzo, le ruppe due denti perché aveva tentato di fermarlo. L'aggressore, un giovane di 30 anni di Scafati, è ora finito a processo per lesioni, porto di arma impropria e violazione di domicilio. Il giudizio a suo carico è stato fissato davanti al giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore. Il suo difensore ha avanzato richiesta di messa alla prova.

I fatti sono accaduti nella primavera di due anni fa e denunciati dalle stesse vittime. Ma la causa del litigio tra i due, precedente all'aggressione in casa, non è stata mai chiarita. L'imputato ha sostenuto di essere stato infatti a sua volta colpito dall’amico che si era accanito contro di lui, con calci e pugni: così decise di farsi giustizia da solo, portando con sé una sega.