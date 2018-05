Mercoledì 30 Maggio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 07:09

Voleva punire l’ex fidanzata che lo aveva lasciato per un altro: così, armato di un’ascia, ha affrontato la ragazza e il rivale, rapinandoli e facendoli finire entrambi in ospedale. Rischia 4 anni e 5 mesi di reclusione Luigi Nicastro, 43 anni, di Montecorvino Rovella, finito in un’aula di tribunale con le pesanti accuse di rapina, lesioni e violenza privata.Questa la richiesta avanzata ieri, davanti ai giudici della seconda sezione penale, dal pubblico ministero al termine della sua requisitoria, nel corso della quale ha ricostruito la vicenda, evidenziando la gravità del gesto effettuato dall’imputato. Quindi ha preso la parola il legale di parte civile, l’avvocato Pietro De Stefano che, nel rifarsi alle conclusioni del magistrato, ha chiesto che al 43enne non fossero riconosciute le attenuanti generiche, evidenziando l’atteggiamento dell’uomo che non si è mai presentato in aula nel corso del dibattimento, e non ha mai nominato neppure un avvocato di fiducia.La vicenda, consumatasi a Bellizzi, risale al 30 gennaio 2016 quando Nicastro, che non aveva accettato la fine della sua relazione sentimentale con una 28enne, decise di vendicarsi. Così impugnata un’ascia lunga 50 centimetri, aggredì la coppia, strattonando l’ex cui strappò la borsa contenente il telefono cellulare. La ragazza cadde a terra sbattendo la testa e, l’uomo, con violenza le ordinò di andare con lui; quindi aggredì anche il ragazzo.In ospedale, i due sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni. Immediata la denuncia da parte del giovane che si è poi costituito parte civile nel corso del processo apertosi in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore Maria Carmela Polito. Ieri, chiusa l’istruttoria dibattimentale, si sono aperte le arringhe di parte. Durissima la requisitoria del pubblico ministero che ha evidenziato l’aggressività dell’uomo che voleva vendicarsi del presunto tradimento dell’ex.