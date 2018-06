Sabato 30 Giugno 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 07:06

GIUNGANO - È riuscita a proferire soltanto poche parole. Di quanto le è accaduto durante il tragitto dal lavoro a casa ha detto di ricordare ben poco. Ha raccontato ai familiari di essere stata vittima di una violenza avvenuta di notte, mentre faceva rientro a casa. Lei è una trentaquattrenne di Perdifumo che ora è ricoverata sotto choc all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L’episodio, sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.La donna lavora in un locale di Giungano. Tra i due paesi c’è una distanza di poche decine di chilometri, ma alcuni tratti di strada sono poco illuminati e lontani dai nuclei abitati. Intorno all’una di notte, terminato il lavoro, si è messa alla guida dell’automobile, diretta verso casa, a Perdifumo. L’aggressione, in base a quanto riferito dalla vittima, sarebbe avvenuta lungo il tragitto dal locale a casa. Ma a causa dello stato confusionale in cui era nelle ore immediatamente successive, non è riuscita a dire dove esattamente si trovasse quando sarebbe avvenuta la violenza. Ha raccontato che all’improvviso una vettura le avrebbe tagliato la strada, costringendola a fermarsi. Le due persone a bordo, dopo essere scese dall’abitacolo, l’avrebbero aggredita fisicamente, abusando di lei e causandole gravi ferite nelle parti intime. Le indagini sono in corso e al momento c’è stretto riserbo da parte degli investigatori.