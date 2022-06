Aggredito perché tifoso della Salernitana, il papà: «Erano in venti, volevano linciarlo»

Costretto a spogliarsi perché indossava una maglietta della Salernitana. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì a Cava de' Tirreni, in pieno centro, ed ha visto protagonista un ragazzino di quattordici anni, giunto insieme ai genitori nella valle metelliana per fare shopping in un noto negozio di abbigliamento in via XXV Luglio, a pochi passi della stazione ferroviaria. La sua unica colpa era quella di indossare una mascherina e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati