Interviene per difendere tre ragazze, viene aggredito e mandato all'ospedale. Questo è quanto avvenuto nei giorni giorni scorsi ne pressi di un incrocio ad Atena Lucana, lungo la Strada statale 19. Secondo quanto emerso due auto sono state protagoniste di un problema legato al traffico e uno degli occupanti ha accusato le ragazze nell'altra vettura e i toni si sono un po' scaldati. A questo punto un uomo che aveva assistito alla scena è intervenuto per tentare di calmare la situazione ma sarebbe stato aggredito.

La rissa che ha visto coinvolto diverse persone si è tenuta in pieno giorno lungo una strada estremamente trafficata e immediata è stata la chiamata alle forze dell'ordine. Sono arrivate quindi tre pattuglie dei carabinieri e due della Polizia stradale. L'uomo che era intervenuto per placare la situazione è stato trasporto all'ospedale di Polla per alcune lesioni. I militari della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Paolo Cristinziano hanno segnalato tre persone coinvolte nella rissa alla Procura di Lagonegro.

