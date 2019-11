Ultimo aggiornamento: 07:56

Aggredita e palpeggiata in strada, nonostante i tentativi di difesa, che le costarono anche la perdita di un molare. Ma prima della sentenza, l’imputato sarà oggetto di una perizia psichiatrica. Questo quanto deciso dal tribunale di Nocera nei confronti di un 48enne del luogo, sotto giudizio dinanzi al gip per violenza sessuale e lesioni. I fatti risalgono all’estate del 2017, quando una ragazza di 19 anni, di Pagani , mentre si recava a lavoro fu aggredita in pieno giorno da un uomo. Quest’ultimo riuscì a bloccarla, stringendole con violenza la bocca, al punto da spaccarle un molare. La ragazza tentò di divincolarsi, riuscendoci, ma. Ad intervenire in sua difesa giunse una donna più grande, che urlò all’uomo di lasciar stare la giovane. Una circostanza che spinse l’aggressore a darsela rapidamente a gambe. La ragazza fu invece soccorsa da personale del 118, poi dai carabinieri, ai quali raccontò l’ accaduto. L’uomo fu poi identificato e sottoposto a misura cautelare.Stando alle indagini, l’imputato sarebbe stato più volte oggetto di segnalazioni simili, legate a molestie di tipo sessuale. La ragazza, in qualità di persona offesa, è assistita dall’avvocato Gerardo Ferrara. Nell’udienza tenuta qualche giorno fa, dinanzi al gip Luigi Levita, il tribunale ha deciso di nominare un consulente che avrà il compito di effettuare una perizia psichiatrica sull’imputato, originario di Nocera Superiore. La ragione è legata ad appurare se, durante i fatti, l’uomo sia stato capace di intendere e di volere.