Si rifiuta di comprargli 2 birre, aggredito finisce in ospedale

SAN MARZANO SUL SARNO. Aggredisce l'amico che non voleva comprargli un paio di birre. Un 33enne di nazionalità ucraina finisce a processo per tentata estorsione e lesioni. Secondo le accuse, avrebbe aggredito insieme ad un'altra persona un suo connazionale. Il complice non fu però mai identificato. L'uomo sarà processato dinanzi al giudice monocratico di Nocera Inferiore.

L'aggressione si consumò a San Marzano sul Sarno, nel 2016, per futili motivi. Motivo del contendere delle bibite alcolche, tanto da spingere l'imputato a colpire con violenza la vittima prima con un pugno allo stomaco, poi anche al volto, costringendolo a consegnargli delle somme di denaro per comprare delle birre. L'estorsione però non riuscì, perchè la persona aggredita riuscì ad allertare le forze dell'ordine, con tanto di denuncia che spinse gli inquirenti ad identificare l'aggressione.

La vittima, invece, fu refertata in ospedale con lesioni da dieci giorni, a Sarno, in pronto soccorso. Successivamente, l'imputato finì sotto accusa e al centro di un'indagine, poi identificato a seguito del racconto della vittima. La Procura ha ora chiesto e ottenuto il processo a carico dello straniero, chiamato a rispondere della doppia accusa di tentata estorsione e di lesioni, con la contestazione della recidiva e l'avvio del procedimento giudiziario, ora giunto alla fase del dibattimento dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore.