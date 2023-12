Furti in alcuni appartamenti a Nocera Superiore, padre e figlio aggrediti da una banda di malviventi. La segnalazione corre in rete, così come attraverso denuncia alle forze dell’ordine. Due giorni fa, in via Federico Ricco, nella zona di Materdomini, una banda di ladri avrebbe tentato di entrare all’interno di una serie di appartamenti. Lo ha segnalato un residente ad altri cittadini, nei gruppi social che sempre più spesso vengono utilizzati per segnalare i raid di ladri e truffatori. Intorno alle 20.00, almeno tre persone - pare molto giovani - sono state avvistate con fare sospetto nei pressi di più di qualche domicilio. Dopo aver forzato infissi in legno e alluminio, poi, avrebbero tentato di entrare all’interno di una casa.

Ladei proprietari avrebbe generato unatra le parti, con il proprietario e il figlio aggrediti dalla banda, che poi è fuggita via. Uno dei tre si sarebbe anche, durante la fuga. Il colpo non sarebbe riuscito ma l’episodio potrebbe essere denunciato presto ai carabinieri della stazione locale di Nocera Superiore. Da verificare se i colpi siano invece andati a segno presso le altre, che i tre avrebberoper diverso tempo, prima di agire. Magari studiando anche le abitudini dei proprietari, attendendo il momento propizio per colpire, quando questi ultimi erano altrove. L’nell’Agro nocerino e i comuni vicini, in questo periodo, è

Nuella vicina Cava de’ Tirreni, ad esempio, sarebbero stati consumati almeno una trentina di furti negli ultimi mesi. Anche in questo caso, le famiglie si sono organizzate attraverso la rete per segnalare intrusioni e movimenti sospetti, fornendo descrizione di potenziali ladri e condividendo, con altri, informazioni preziose per prevenire l’attività di bande di criminali. Tuttavia, il numero di abitazione depredate è già elevato e questo ha spinto i tanti residenti di vari quartieri a chiedere un potenziamento dei controlli al Comune, attraverso il lavoro congiunto di tutte le forze dell’ordine. La situazione è la medesima nell’Agro nocerino sarnese. Tra le due città di Nocera, più volte erano state denunciate incursioni notturne, specie nelle zone di periferia, di bande di ladri organizzate, che il più delle volte erano riusciti a rubare soldi e oggetti di valore da decine di abitazioni. L’attenzione resta alta, specie riguardo gli ultimi episodi denunciati. Le forze dell’ordine, tuttavia, ricordano sempre che è meglio presentare denuncia su episodi sospetti o raid interni ad appartamenti, non limitandosi soltanto a segnalare la cosa attraverso la rete.

Con le denunce, infatti, è possibile procedere subito ad un primo intervento, con relativa indagine per individuare l’autore o gli autori dei furti.