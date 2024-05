Emergenza sicurezza, a lanciare l’allarme su Salerno è stato ieri il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante il suo tradizionale «punto settimanale» in tv. E questa volta alla sua attenzione ci sono stati i minori. «Ho segnalato ieri la prefetto un episodio grave avvenuto in piazza della Libertà sabato sera alle 23.30 - ha detto il presidente della giunta regionale - un episodio mai successo in questa città: una baby gang di giovani delinquenti ha aggredito un ragazzo, sono cose che troviamo diffuse in tute le aree urbane d’Italia ma a Salerno è una novità.

Alcuni sedicenni hanno messo in atto una violenza inimmaginabile contro un altro ragazzo. Alcuni di questi imbecilli hanno messo sui loro profili social proprie immagini con pistole in mano. Lancio dunque un appello ai genitori perché facciano un controllo più attento sui figli: sono ragazzini di 16 anni che vivono probabilmente in famiglie dove i genitori sono più imbecilli di loro». E ancora: «Questi farabuttelli si sono fotografati davanti a scritte come Acab: mi sono informato, è un oltraggio alle forze dell’ordine che sollecito per una maggiore vigilanza notturna e perché prendano questi farabutti assicurandoli alla legge e alla patrie galere: prima lo facciamo e meglio è. È intollerabile quanto accaduto, intollerabile». Le precisazioni sulle foto social è arrivata poi: il riferimento alla pubblicazione di foto che ritraggono ragazzini armati è disgiunto dall’episodio denunciato dal governatore De Luca.

Alle forze dell’ordine, che sabato sera in quella zona erano impegnati in servizi di controllo alla movida, non risultano risse o pestaggi. Risulta soltanto una segnalazione fatta dalla madre di un sedicenne ad una pattuglia dei carabinieri, che in quel momento controllava proprio l’area compresa tra piazza della Concordia e piazza della Libertà, riguardo ad un pugno in volto ricevuto dal figlio da un coetaneo a seguito di un litigio. Litigio tra lui e l’altro ragazzo, non una rissa. Segnalazione che è stata presa in carico dai militari dell’Arma e verificata con segnalazione alla procura dei Minori. Quella zona, fanno sapere le forze dell’ordine era presidiata.

Già a partire da questo fine settimana, comunque, proprio nel corso dell’ultima seduta del Comitato per l’ordine e la pubblica sicurezza, saranno intensificati i servizi di controllo attraverso un piano di pattugliamento dinamico che consentirà un più veloce e semplice spostamento delle auto da un punto all’altro della città in base alle esigenze del momento. Arriveranno anche rinforzi del Reparto prevenzione crimine della Campania della polizia di Stato. Proprio l’area compresa tra piazza della Concordia e piazza della Libertà, inoltre, è diventata oggetto di particolare attenzione in sede di Comitato in quanto rivitalizzata dalla presenza di locali del by night e in quanto diventata punto di ritrovo di giovanissimi, così come fino a qualche anno fa era la spiaggia di Santa Teresa.

La denuncia

E sulla sicurezza arriva anche la denuncia del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli il quale, parlando degli obiettivi prefissati in sede di Comitato, spiega come il vero problema «è la sicurezza percepita dai cittadini». «Le statistiche dei numeri - ha ribadito il primo cittadino - non indicano un incremento dei fenomeni di delinquenza però c’è una percezione di sicurezza della quale bisogna tener conto per dare il senso di tranquillità ai cittadini».

In sede di Comitato, comunque, sono stati presi (ricordiamo) provvedimenti precisi non senza qualche polemica sulle competenze in materia di rilevamento degli incidenti stradali. Ci saranno dunque patttuglie interforze che seguiranno un modulo operativo per favorire l’impiego dinamico delle auto provenienti da altre aree così che, in caso di necessità, potranno convergere, in tempi rapidi, sul luogo in cui è in corso la consumazione del reato.