Pontecagnano Faiano, schiaffeggiato sotto casa per una bandiera del Napoli esposta sul balcone

Un'aggressione nata da motivi «calcistici». Sarebbe accaduto a Pontecagnano Faiano, nel tardo pomeriggio di oggi, dove un candidato alle prossime elezioni amministrative avrebbe subito un'aggressione. Tutto sarebbe accaduto a causa di una bandiera del Napoli esposta su un balcone.

A darne notizia, attraverso il proprio profilo social, il sindaco e candidato Giuseppe Lanzara. «Si inizia a chiedere di rimuovere da un balcone le bandierine di una squadra del cuore e si finisce per picchiare le persone in nome di un tifo malato. Queste persone sono semplicemente dei delinquenti e bisogna dirlo a voce alta, senza paura. Da sindaco condanno con fermezza questi episodi di violenza, le forze dell’ordine si attivino al più presto per assicurare alla giustizia questi “uomini da palcoscenico”».

A subire l'aggressione sarebbe stato il candidato nella lista Sveglia, a sostegno di Lanzara, Gianluca D'Agostino. Non è ancora chiaro se sia già stata sporta denuncia. Pare che D'Agostino sia stato cercato al citofono da chi aveva visto e mal digerito quel vessillo azzurro. Poi parole forti e le mani. Sono volati schiaffi, D'Agostino è stato portato al pronto soccorso per accertamenti e per farsi refertare ma le sue condizioni sono buone.

Seguiranno aggiornamenti.