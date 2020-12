Cane aggredito giovedì scorso a San Marco. Ad attaccare l’animale, un bulldog francese che passeggiava al guinzaglio con la giovane proprietaria, è stato un altro cane, un dogo argentino, sbucato all’improvviso all’angolo di via Lo Schiavo, lungo la strada che conduce al porto turistico. Ha azzannato al collo il bulldog francese, sotto gli occhi spaventati della proprietaria, Antonia Conte. «Non so quanto tempo sia durato, ma ho pensato di vedere Freddie morire di fronte a me, perché il cane non mollava la presa, anche in presenza del proprietario che cercava di staccarlo», ha raccontato in un post-denuncia sui social. La giovane proprietaria ha sporto denuncia sull’aggressione al suo cane ai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate. «Ho avvisato anche il sindaco e la polizia locale – aggiunge Antonia – Noi e i nostri cani dobbiamo essere tutelati. Dopo il mio sfogo, ho ricevuto tanti messaggi da altri proprietari di cani, che hanno paura di portarli in giro perché in passato si sono trovati in situazioni simili». Ora Freddie sta bene, anche se dovrà sottoporsi a delle cure, ma la sua proprietaria lancia un appello: «Mi rivolgo ai proprietari di tutti i cani: usate sempre il guinzaglio perché i cani sono imprevedibili».

