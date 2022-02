Aggressioni e pugni alla madre, voleva i soldi per comprare droga

Sarà processato per maltrattamenti e tentata estorsione, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, un ragazzo sudamericano, residente nell'Agro nocerino sarnese, accusato di aver picchiato e aggredito la madre a seguito di continue pretese di denaro. Il giovane, di 21 anni, avrebbe minacciato di morte il genitore, poi aggredito per costringerla a consegnare soldi in contanti da destinare all'acquisto di droga. In altre occasioni, il ragazzo avrebbe distrutto suppellettili, specie quando la donna si rifiutava di consegnargli soldi, opponendosi alle sue intimidazioni e comportamenti violenti.

Gli episodi vengono raccolti dai carabinieri e collocati tra febbraio 2013 e luglio 2017, nel comune di Pagani. Più volte la donna fu aggredita al punto da restare ferita, in qualche caso abbandonando anche l'abitazione per evitare spiacevoli conseguenze, con il timore di subire danni peggiori. L'acquizione delle fonti di prova comprende atti e informativa dettagliata dei carabinieri di Pagani, intervenuti sul posto dopo una telefonata da parte della donna. Il giovane è finito a processo dopo il rinvio a giudizio disposto dal gup del tribunale di Nocera Inferiore.