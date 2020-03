Condannati in abbreviato a cinque anni di reclusione ciascuno Angelo Genovese e Michele Squillante accusati dell’agguato ai danni di Domenico De Cesare, avvenuto il 20 luglio dello scorso anno nella frazione Caprecano. Il gup Piero Indinnimeo del Tribunale di Salerno ha derubricato l’ipotesi di tentato omicidio in lesioni: fondamentale sarebbe stata la perizia balistica disposta su richiesta della difesa che ha evidenziato la traiettoria dei proiettili e di come Genovese (difeso dagli avvocati Sica e Dente) abbia sparato dall’alto verso il basso e non ad altezza uomo. Non c’era, come evidenziato dalla difesa, nessuna intenzione di uccidere. Insieme a Squillante (difeso dall’avvocato Stefania Pierro), i due imputati rispondevano anche di rapina aggravata e porto abusivo di arma da fuoco. Il rito abbreviato, celebrato ieri, era condizionato (per Genovese) all’escussione del consulente sia sulla traiettoria dei colpi che sulla presenza - confermata - di polvere da sparo nell’auto guidata dalla vittima: circostanza che ha fatto ipotizzare, in sede di arringhe difensive, la probabilità che anche da parte della vittima ci sia stato del fuoco. Sotto processo la mamma e la moglie del Genovese, Immacolata Barra e Sara Mencherini, condannate per il solo favoreggiamento ad un anno. Il pm Marco Guarriello, dopo la requisitoria, aveva chiesto per Genovese e Squillante otto anni di carcere e due per Barra e Mencherini. Alla base del raid, secondo le accuse della Dda, ci sarebbero vecchi rancori e screzi: gli attentatori avrebbero atteso De Cesare vicino casa, esplodendogli contro alcuni colpi, di cui uno andato a segno, che attinse la vittima a una caviglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA