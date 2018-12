Agguato di mattina nel Salernitano: imprenditore ucciso a colpi di pistola

Giovedì 27 Dicembre 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2018 10:18

Due colpi di pistola, la corsa in ospedale e poi il decesso. Erano circa le 7.30 quando l'esplosione di due colpi ha squarciato la tranquillità di Baronissi, comune della Valle dell'Irno. Vittima di quello che sembra essere a tutti gli effetti un agguato, è l'imprenditore Biagio Capacchione, titolare della Cimep, un'officina meccanica specializzata di Fisciano.Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine giunte sul posto, l'uomo sarebbe uscito intorno alle 7.30 da casa sua, in via Berlinguer. Avrebbe incontrato qualcuno con cui ha litigato e poi gli spari. L'autore del gesto omicida si è dileguato senza lasciare tracce e la corsa disperata in ospedale nom è servita a salvare la vita a Capacchione, uno molto conosciuto in zona.La situazione era troppo critica, i colpi hanno intaccato organi vitali. Biagio Capacchione è morto al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Prima di morire, però, avrebbe dato elementi utili all'individuazione dei responsabili. Scioccata la comunità di Baronissi: «Il nostro è un comune tranquillo - commenta il sindaco Gianfranco Valiante - siamo molto scossi dell'accaduto. Siamo vicini alla famiglia e contiamo sulle forze dell'ordine per individuare ed assicurare alla giustizia gli autori di questo gesto».