Sparatoria ad Eboli: uomo ferito in prognosi riservata

Un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre era per strada ad Eboli. Il ferito in gravi condizioni di salute è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed è stato raggiunto al collo da un colpo di pistola.

Un vero e proprio agguato su cui indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che contano di chiudere subito il cerchio e individuare gli esecutori dell'azione criminosa.