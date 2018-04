Lunedì 23 Aprile 2018, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 19:42

Indaga la polizia del commissariato di Nocera Inferiore sulla misteriosa sparatoria che si è verificata nel pomeriggio in via Borsellino alle spalle del tribunale. Un uomo è rimasto ferito ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'addome. Un proiettile gli ha perforato l'intestino. Era in un'automobile parcheggiata ai bordi della strada.Secondo le prime notizie ci sarebbe stata una lite tra due persone, una delle quali ha estratto una pistola esplodendo due colpi. Il ferito sarebbe estraneo alla lite. Gli agenti del vicequestore Luigi Amato stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza che si trovano all'esterno del palazzo di giuistizia per identificare i protagonisti della lite.