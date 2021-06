Agnone Cilento, frontale sulla Via del Mare: è polemica

Incidente frontale tra due auto all’ora di pranzo al bivio di Ortodonico, lungo la Via del Mare, a due passi dall’abitato di Agnone Cilento. Coinvolti marito e moglie, che viaggiavano a bordo di una Volkswagen, e un’altra persona, al volante di un’Audi. Ferite lievi per marito e moglie, trasferiti in via precauzionale in ospedale.



Illeso il conducente dell’altra auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri di Santa Maria di Castellabate per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, monta nuovamente la polemica sulla sicurezza del bivio stradale. Da tempo, infatti, i residenti chiedono una rotatoria.

«Non è segnalato bene, non è la prima volta che accadono incidenti del genere - spiega Pasquale Tarallo - È da anni che chiediamo la messa in sicurezza del bivio, invece manca un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, in alcuni tratti persino assente».