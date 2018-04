Sabato 7 Aprile 2018, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 22:00

Un agricoltore pochi minuti fa è stato travolto da una zappatrice mentre arava il suo appezzamento di terreno in via Varsavia, a Battipaglia. Sul posto i vigili del fuoco del distaccanmento di Eboli e il personale della Croce Bianca di Salerno che con un'ambulanza è stato trasportato all'ospedale di Battipaglia. L'agricoltore è stato ricoverato in prognosi riservata e le lame della zappatrice gli hanno tranciato il braccio sinistro e perforato un polmone. L'uomo in serata è morto.