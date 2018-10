Agricoltura, stop all’utilizzo dei prodotti chimici nel Parco del Cilento

Giovedì 25 Ottobre 2018, 20:03

Il Stop all’utilizzo di prodotti chimici di sintesi per l’agricoltura nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La decisione è stata approvata ad unanimità dal Consiglio Direttivo dell’Ente. “L’obiettivo - ha spiegato il presidente Tommaso Pellegrino - è favorire ulteriormente e concretamente un’agricoltura biologica e di qualità del nostro Parco, che è anche la Comunità emblematica della Dieta Mediterranea. Lo facciamo per valorizzare ancor più gli sforzi e i sacrifici di tante aziende del territorio che hanno deciso di investire sui prodotti agricoli del Parco”.L’uso incontrollato di fitofarmaci su larga scala potrebbe, infatti, compromettere seriamente gli equilibri eco-sistemici ai fini della conservazione, della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio naturale e, inoltre, alcuni pesticidi potrebbero arrecare danni alla salute dei cittadini. La delibera sarà inviata alla Regione e a tutti i sindaci del territorio. L’iniziativa è stata particolarmente gradita anche dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha espresso parole di elogio per i vertici del Parco.