Mercoledì 6 Giugno 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:20

In una zona rurale di Nocera Inferiore, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno sequestrato un impianto per trattamento di rifiuti speciali. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale disposte dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, i militari hanno ispezionato l'impianto di trattamento, accertando che i responsabili eseguivano le attività in violazione ai provvedimenti autorizzativi concessi, anche superando i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili. Questo ha determinato l'immissione in atmosfera di odori nauseabondi provenienti dai rifiuti trattati in assenza di cautele e delle prescrizioni impartite, provocando evidenti disagi per i cittadini residenti nelle aree limitrofe. I responsabili sono stati denunciati in stato di libertà e il giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero impianto.