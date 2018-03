Mercoledì 7 Marzo 2018, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 18:10

Accordo tra il Comune Agropoli e il liceo Alfonso Gatto per la nascita di un sistema bibliotecario che darà l'opportunità a cittadini e studenti di usufruire di un più ampio patrimonio librario.L'Ente e la scuola hanno entrambi una propria biblioteca e l'obiettivo è quello di creare un rapporto di collaborazione e continuità tra di esse in modo di rendere disponibili il patrimonio librario comune. Per questo è stata stipulata una convenzione della durata triennale che regolerà i rapporti tra le biblioteche pubbliche e le scuole statali e paritarie presenti sul territorio, «individuando nella collaborazione tra scuola ed Enti territoriali un canale privilegiato e proficuo per raggiungere studenti e famiglie».L'accordo riguarda attualmente il liceo Gatto ma non è escluso che in futuro possa allargarsi anche ad altre scuole cittadine, pubbliche o private. In questo modo saranno catalogati i libri a disposizione dell'istituto e del Comune e saranno messi a disposizione degli utenti.