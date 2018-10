Venerdì 19 Ottobre 2018, 10:02

Attimi di paura ieri pomeriggio alle spalle di via Risorgimento. Un uomo addetto al volantinaggio è stato aggredito da un extracomunitario. L’episodio è accaduto intorno alle 15 tra via Giotto e via Benedetto Croce.Stando alle prime ricostruzioni un 35 enne residente ad Agropoli stava consegnando dei volantini pubblicitari quando lo straniero ha iniziato ad inveire verso di lui. È iniziata una lite prima verbale e poi fisica tra i due con l’extracomunitario che avrebbe minacciato anche di colpire l’altro con una pietra.Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni cittadini che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno trasportato l’extracomunitario in caserma per accertamenti. Successivamente è stato arrestato