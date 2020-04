Avrebbe compiuto 84 anni a maggio Domenico Petrizzo, per tutti Mimì. E la terza persona di Agropoli affetta da coronavirus a perdere la vita. Il 6 aprile, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni, si era reso necessario il trasferimento dell'anziano presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania dove è stato ricoverato nel reparto Covid. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa delle patologie pregresse e ieri mattina è spirato. La notizia si è diffusa velocemente in città.

Don Mìmì, come tutta la sua famiglia, era molto conosciuto e stimato ad Agropoli. In tanti hanno voluto rivolgere il loro messaggio di commiato.

"Caro zio Mimì, sei stato la nostra roccia, il condottiero della nostra famiglia, l'esempio di unione, solidarietà e amore per tutti. Di te ricorderemo il sorriso dolce e l'immensa felicità che sprigionavi quando t'incontravamo". Così lo ricorda un nipote, il regista Gianni Petrizzo. Purtroppo, per le restrizioni dovute all'emergenza Covid, non sarà possibile neanche celebrare le esequie. Prima di lui erano morti Toni Agresta e Alfonso Migliorino.

