LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata salvata una donna ritrovata supina in acqua e apparentemente senza vita nei pressi di Agropoli , dai Palombari del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare.Impegnati in attività di ispezioni subacquee nella zona di Agropoli, sono intervenuti su richiesta del locale Ufficio Circondariale Marittimo e, dopo averla recuperata in prossimità della riva, hanno provato a rianimarla per poi allertare il personale del 118, al quale la signora è stata successivamente affidata. Attualmente la signora, probabilmente 70enne, è ricoverata in prognosi riservata.