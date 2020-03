Un anziano di Agropoli, malato oncologico, è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove sarà sottoposto a tampone. L’uomo ha accusato sintomi sospetti dopo essere stato messo in uscita dall’ospedale di Eboli.

LEGGI ANCHE Coronavirus, il bar agli emigranti: «Ora non puoi entrare, poi offriremo noi»

Qui l’anziano era ricoverato nel giorno in cui entrò nel reparto di medicina generale anche la donna che poi risultò contagiata. Il paziente ha quindi proseguito la degenza a casa, nonostante la rabbia dei familiari. Presso l’ospedale di Vallo della Lucania verrà trattato nella tenda per il pre triage e messo in isolamento in attesa dell’esito degli esami che verranno eseguiti nei laboratori del Cotugno di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA