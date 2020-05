Ancora un incendio in località Fuonti di Agropoli. E’ successo intorno alle 2 di questa notte. Le fiamme hanno distrutto una vettura, una Fiat Punto, parcheggiata nei pressi dell’abitazione dei proprietari. Sul posto, immediatamente allertati dai residenti, sono intervenuti i Carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno provveduto a domare le fiamme, ma l’auto è andata completamente distrutta.

Quello accaduto nella notte non è un episodio isolato.

Sul caso sono incorso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello. L'auto distrutta dall'incendio questa notte, infatti, è la quarta ad aver preso fuoco in zona; impossibile pensare ad una semplice casualità .