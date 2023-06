Agropoli, viaggia su auto rubata: fermato grazie alla video sorveglianza

Una telecamera di videosorveglianza presente sul territorio comunale di Agropoli, tra le 12 installate di recente, ha permesso di immortalare all'alba di oggi il passaggio di un uomo che viaggiava a bordo di un'auto, poi risultata rubata. Le immagini sono state acquisite dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno fermato lo stesso per accertamenti.

«L'attenzione è alta rispetto al tema sicurezza, specie a seguito dei furti che si sono consumati di recente. Ringrazio i militari dell'Arma di Agropoli e la Polizia locale per il costante lavoro di controllo e monitoraggio del territorio.

La sinergia tra le forze in campo e la strumentazione presente, che verrà presto implementata, rappresentano quel quid in più per garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.