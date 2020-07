Andranno in beneficenza i beni sequestrati in spiaggia questa mattina dalla Polizia Municipale di Agropoli. Nel corso del pattugliamento degli arenili cittadini, in particolare del lungomare e della baia di Trentova, gli agenti diretti dal maggiore Carmine Di Biasi, hanno effettuato dei sequestri nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto del commercio abusivo su Demanio marittimo. I caschi bianchi hanno compiuto tre sequestri (2 a carico di ignoti e 1 soggetto identificato) con la confisca, di abiti, borse e teli mare. La merce, verrà devoluta ad associazioni senza scopo di lucro affinché sia utilizzata a scopi benefici. © RIPRODUZIONE RISERVATA